Folge vom 12.08.2025: Terrassentraum in Eigenregie - Bauen mit Stil und Schwedenholz
Die alte Terrasse hat ausgedient – jetzt wird neu gebaut! DIY-Profi Steffen Döring und Reporter Nick machen’s selbst und setzen auf hochwertiges Schwedenholz. Mit viel handwerklichem Geschick, Teamwork und Spaß entsteht in kurzer Zeit ein neues Highlight im Garten: langlebig, wetterfest und im nordischen Stil. Ein Projekt, das zeigt: Selbermachen macht nicht nur Spaß, sondern lohnt sich auch!