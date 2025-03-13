Kann die Jugend kochen? Achim Müller sucht in Dresden nach der Antwort!Jetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 13.03.2025: Kann die Jugend kochen? Achim Müller sucht in Dresden nach der Antwort!
42 Min.Folge vom 13.03.2025Ab 12
Kann die Jugend nun kochen oder nicht? Unser Chefkoch Achim Müller reist quer durch Deutschland, um endlich eine Antwort auf seine Frage zu bekommen. Diesmal ist er in Dresden und hat dort eine ganz besondere Aufgabe für seine vier neuen Kandidaten: Schaschlik mit Curly Fries und Letschosoße. Ob das jemand hinbekommt?