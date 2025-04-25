Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Abenteuer Leben täglich

New Yorks leckerste Steaks: Wer grillt's am besten?

Kabel EinsFolge vom 25.04.2025
New Yorks leckerste Steaks: Wer grillt's am besten?

New Yorks leckerste Steaks: Wer grillt's am besten?Jetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 25.04.2025: New Yorks leckerste Steaks: Wer grillt's am besten?

43 Min.Folge vom 25.04.2025Ab 12

New York ist ein Food-Paradies. Auf Steak-Liebhaber wartet ein Riesen-Angebot an Restaurants. In den Gourmet-Tempeln werden Ribeyes und T-Bones serviert, die zu den besten der Welt zählen. "Abenteuer Leben"- Chefköchin Lilian Schumann besitzt eines der anerkanntesten Steakhäuser Deutschlands. Was ihre Kollegen in New York anders machen, erfährt sie vor Ort.

Alle verfügbaren Folgen