Schnell, aber authentisch: Die Bolognese aus dem Supermarkt im Test

Kabel EinsFolge vom 29.04.2025
43 Min.Folge vom 29.04.2025Ab 12

Spaghetti Bolognese ist Deutschlands beliebtestes Pasta-Gericht. Doch echte Bolo braucht Zeit – und die fehlt oft, vor allem unter der Woche. Fertigsoßen aus dem Supermarkt versprechen dennoch vollen Genuss. Wir testen sie mit Pasta-Experte Antonio Guidi, der die Bolognese in Bologna gelernt hat.

