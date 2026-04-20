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Abenteuer Leben täglich

Henze und das beste Rind aus aller Welt

Kabel EinsFolge vom 20.04.2026
Henze und das beste Rind aus aller Welt

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Abenteuer Leben täglich

Folge vom 20.04.2026: Henze und das beste Rind aus aller Welt

42 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12

Spitzenkoch Christian Henze begibt sich auf eine kulinarische Entdeckungsreise, bei der sich alles um Rindfleisch dreht. Mit viel Raffinesse und neuen Ideen setzt er fünf Gerichte aus verschiedenen Teilen der Welt neu in Szene – vom klassischen Burger bis zum traditionellen Tafelspitz und würzigen Kreationen mit asiatischem Einfluss. Jede Speise bringt ihren eigenen Geschmack und ihre Herkunft zum Ausdruck. Eine genussvolle Inspiration, die zeigt, wie facettenreich Rindfleisch sein kann.

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