Felis Foodcheck: Chinesische Küche in BerlinJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 24.03.2026: Felis Foodcheck: Chinesische Küche in Berlin
42 Min.Folge vom 24.03.2026Ab 12
Abenteuer Leben Reporterin Feli erkundet moderne chinesische Foodtrends in Berlin. Vom Kühlschrank-Hot-Pot, bei dem Zutaten selbst gewählt und nach Gewicht bezahlt werden, über herzhafte chinesische Pfannkuchen mit Bohnen, Ei und Pulled-Hähnchen bis hin zu bunten Desserts wie fluffigen Pancakes und Matcha-Biskuitrolle. Wie schmecken die neuen Food-Konzepte und lohnt sich der Hype?