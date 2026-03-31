Cevapcici-Showdown: Nachwuchsköche im HärtetestJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 31.03.2026: Cevapcici-Showdown: Nachwuchsköche im Härtetest
42 Min.Folge vom 31.03.2026Ab 12
Bei "Jugend kann nicht kochen" stellt Chefkoch Achim Müller seine Nachwuchsköche vor eine harte Probe: Cevapcici mit Djuvec-Reis und Knoblauchmayo müssen in 45 Minuten auf dem Teller landen. Team 1 mit dem 18-jährigen Danny, Team 2 mit Sophia und Alicia und der 23-jährige Bogo in Team 3 aus dem Balkan kämpfen um 50 Euro. Während die Kandidaten die Zutaten selbst aussuchen, kochen und rätseln, beobachtet Achim die Jugendlichen kritisch und zeigt parallel die richtige Zubereitung.