Der Ochsenfleisch-Check: Giuseppes Foodtruck-ReiseJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 01.04.2026: Der Ochsenfleisch-Check: Giuseppes Foodtruck-Reise
43 Min.Folge vom 01.04.2026Ab 12
Chefkoch Giuseppe Messina reist mit seinem Foodtruck nach Pfaffenhofen in Bayern zu einem Hof, der auf Ochsenfleisch spezialisiert ist. In der Hofmetzgerei wählt er frische Zutaten für seine Rezepte aus und zeigt Profi-Tricks rund um die Zubereitung von Rind- und Ochsenfleisch. Vom Smashburger über Tortillas mit Geschnetzeltem bis zum reverse gegarten Filet vom Ochsen bereitet er alles Schritt für Schritt zu. Außerdem bekommt Giuseppe Einblicke in die Haltung der Tiere und den Hofalltag.