Tierliebe oder Bestien-Plage? – Waschbärberater BerlinJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 24.10.2023: Tierliebe oder Bestien-Plage? – Waschbärberater Berlin
61 Min.Folge vom 24.10.2023Ab 12
Waschbären – für die einen einfach nur süß und niedlich, für andere der pure Albtraum. Tatsächlich können Waschbären gerade auf Dachböden große Schäden in der Dämmung anrichten, weiß die Berliner Waschbär-Beraterin Carolin Weh. Sie erklärt betroffenen Hausbesitzern, wie man Waschbären effektiv fernhält, ohne den Tieren dabei zu schaden.