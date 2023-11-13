Ohne Führerschein unterwegs – Alkohol- und Drogenkontrolle AhrnsfeldeJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 13.11.2023: Ohne Führerschein unterwegs – Alkohol- und Drogenkontrolle Ahrnsfelde
61 Min.Folge vom 13.11.2023Ab 12
Ahrensfelde in Brandenburg. Im Bereich des Grenzüberganges zu Polen werden oft Drogen geschmuggelt, daher findet genau hier eine Alkohol- und Drogenkontrolle der Polizei statt. Maximilian Geisler und Daniel Räther decken jedoch auch andere Straftaten auf: Ein Fahrer besitzt keinen gültigen Führerschein – und das seit eineinhalb Jahren!