LKW 21 km/h zu schnell - Großkontrolle Polizei RavensburgJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 07.02.2023: LKW 21 km/h zu schnell - Großkontrolle Polizei Ravensburg
61 Min.Folge vom 07.02.2023Ab 12
Großkontrolle auf einem Parkplatz an der B31 bei Eriskirch: Die Polizei Ravensburg nimmt den gewerblichen Güter- und Schwerlastverkehr ins Visier. Die Polizisten kontrollieren, ob die Ladung ausreichend gesichert ist und werten die Fahrtenschreiber aus. Ein LKW, der nach Frankreich unterwegs ist, war viel zu schnell unterwegs …