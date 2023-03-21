Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsFolge vom 21.03.2023
60 Min.Folge vom 21.03.2023Ab 12

Montabaur. Abschlepper Patrick Meyer hilft Autofahren bei Unfällen oder wenn ein Kraftfahrzeug eine Panne hat und abgeschleppt werden muss. Vor der Schicht weiß er nie, was ihn erwartet. Auch der Humor und der gute Umgang mit den Kunden kommt dabei nie zu kurz. Egal, ob es ein Pannenwagen oder ein feststeckender LKW ist. Heute muss er zwei Russen helfen, die mit ihrem Auto im Graben gelandet sind.

