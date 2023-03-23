Falschparker blockieren Privatparkplatz: Abschlepper ErfurtJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 23.03.2023: Falschparker blockieren Privatparkplatz: Abschlepper Erfurt
61 Min.Folge vom 23.03.2023Ab 12
Chris Hoffmann ist Abschleppwagenfahrer in Erfurt. Er schleppt für das Ordnungsamt, Parkplatzbesitzer und Baufirmen Falschparker ab. Besonders am Morgen hat er immer viel zu tun. Heute wird er kurz nach Schichtbeginn zu einem Privatparkplatz gerufen. Dort stehen mehrere Falschparker ohne entsprechende Berechtigung – und das, obwohl Schilder darauf hinweisen.