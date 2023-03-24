Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Die Vergiftung der Kunden

Kabel EinsFolge vom 24.03.2023
Die Vergiftung der Kunden

Die Vergiftung der KundenJetzt kostenlos streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 24.03.2023: Die Vergiftung der Kunden

61 Min.Folge vom 24.03.2023Ab 12

Sibylle Bießmann ist Lebensmittelkontrolleurin aus Leidenschaft - auch wenn sie bei gastronomischen Einrichtungen fast nie willkommen ist. Ihre Kontrollen sind meistens unangemeldet und enden oft in Bußgeldverfahren für die Betreiber. Im schlimmsten Fall landen Gäste mit Lebensmittelvergiftungen im Krankenhaus. Ihr Job ist es, dies zu verhindern und ein Bewusstsein für Hygiene beim Betreiber zu schaffen. Heute kontrolliert sie zum wiederholten Male ein italienisches Restaurant.

Alle verfügbaren Folgen