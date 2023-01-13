Verstoß gegen Gefahrgutrecht - Großkontrolle Karlsruhe-DurlachJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 13.01.2023: Verstoß gegen Gefahrgutrecht - Großkontrolle Karlsruhe-Durlach
60 Min.Folge vom 13.01.2023Ab 12
Bei einer Großkontrolle in Karlsruhe-Durlach kontrollieren die Polizisten Herr Niklas und Herr Kalb einen slowenischen LKW. Die Ladungssicherung des Gefahrguts erweist sich als mangelhaft. Doch das ist noch nicht alles. Den Polizisten fällt ein Problem mit den Papieren des Fahrers auf.