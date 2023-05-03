Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Illegal entsorgter Müll - Mülldedektive Herne

Kabel EinsFolge vom 03.05.2023
Illegal entsorgter Müll - Mülldedektive Herne

Illegal entsorgter Müll - Mülldedektive Herne Jetzt kostenlos streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 03.05.2023: Illegal entsorgter Müll - Mülldedektive Herne

61 Min.Folge vom 03.05.2023Ab 12

Guido Thiel und Stefan Schröder sind im Auftrag der städtischen Entsorgungsbetriebe täglich auf der Jagd nach Müllsündern. Ihr heutiger Fall: illegal abgestellter Sperrmüll vor einem Wohnhaus. Dafür befragen sie die Anwohner. Die Suche nach dem Beschuldigten gestaltet sich jedoch schwieriger als gedacht. Und: Inka Brüggemann und Lutz Klose vom Verkehrsdienst Bremerhaven sind im Hafengebiet im Einsatz. Ein Transporter fällt den beiden wegen seiner Überladung direkt auf.

Alle verfügbaren Folgen