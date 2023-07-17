Verwüstete Wertstoffinsel - Abfallfahnder HannoverJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 17.07.2023: Verwüstete Wertstoffinsel - Abfallfahnder Hannover
Folge vom 17.07.2023
Im Abfall fremder Menschen wühlen, um Müllsünder zu überführen. Sven Martin und Daniel Borchert vom Entsorgungsunternehmen aha sind unterwegs, um Hannover sauberer zu machen. Die Abfallfahnder leisten täglich Detektivarbeit und suchen nach Hinweisen auf die Verursacher von den sich stapelnden illegalen Müllablagerungen. Ihre Mission: Die Verantwortlichen finden und zur Rede stellen.