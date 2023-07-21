Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

So schmecken Möbelhäuser – Bernd Zehner testet!

Kabel Eins
Folge vom 21.07.2023
So schmecken Möbelhäuser – Bernd Zehner testet!

62 Min.
Ab 12

Youtuber Bernd Zehner ist diesmal in Frankfurt am Main unterwegs und testet Restaurants in Möbelhäusern. Kann man dort ein leckeres Mittagessen oder einen Snack erwarten, um während des Besuchs im Möbelhaus Kraft zu tanken? Und: Katharina Schwarze ist Markleiterin auf dem Flohmarkt in Bad Salzuflen. Sie sorgt mit ihrem Team für Ordnung auf dem Messeplatz. Ob Fake-Ware, Platzeinweisungen oder Verkehrschaos – Sie hat alles im Überblick.

