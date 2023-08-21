Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsFolge vom 21.08.2023
62 Min.Folge vom 21.08.2023Ab 12

Tierschützer Klippstein ist auf eine heiße Spur gestoßen. Eine alte Bekannte hatte mit einem Welpenhändler zu tun, der nicht nur auf den ersten Blick unseriös wirkte. Und tatsächlich: Getarnt als Käufer erfährt Klippstein schockierendes über den illegalen Verkäufer. Die angebotenen Welpen werden unsachgemäß gehalten und gequält. Hier ist der Einsatz der Polizei gefragt.

