Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Kabel EinsFolge vom 30.08.2023
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

62 Min.Folge vom 30.08.2023Ab 12

Die Lichterserenade in Ulm. Hier genießen tausende von Zuschauern ein Spektakel mit 12.000 schwimmenden Lichtern und einem großen Feuerwerk auf der Donau. Das Besondere: Das Feuerwerk wird von einer schwimmenden Plattform abgeschossen. Die Männer vom Technischen Hilfswerk sind für den reibungslosen Ablauf verantwortlich. Wird alles glatt laufen?

