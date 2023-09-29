Waffen und verfaulte Früchte - Zoll Flughafen FrankfurtJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 29.09.2023: Waffen und verfaulte Früchte - Zoll Flughafen Frankfurt
32 Min.Folge vom 29.09.2023Ab 12
Elena Wiegand und Andreas Scharnhost sind Zöllner am Flughafen Frankfurt. Was sie dort jeden Tag im Gepäck der Reisenden finden, lässt sie auch nach jahrelanger Berufserfahrung immer noch staunen: Heute sind neben exotischen Früchten, Tabak und Alkohol auch eine Katze und eine Waffe im Gepäck dabei…