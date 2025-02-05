Auf der Suche nach Fälschungen - Zoll DarmstadtJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 05.02.2025: Auf der Suche nach Fälschungen - Zoll Darmstadt
61 Min.Folge vom 05.02.2025Ab 12
Fälschungen von Markenprodukten verursachen bei der deutschen Industrie jährlich Schäden in Milliardenhöhe und gefährden Arbeitsplätze. Kirsten Jung und Elias Kaup vom Zoll sind auf der Suche nach solchen Fälschungen. An der Automechanika Messe in Frankfurt spüren sie sie mit Hilfe der deutschen Originalhersteller Plagiate auf. Finden sie ein solches Plagiat, stellt der Zoll dieses sicher. Die Aussteller müssen eine Sicherheitsleistung von bis zu 10.000 Euro und zahlen.