Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Kabel EinsFolge vom 08.12.2025
61 Min.Folge vom 08.12.2025Ab 12

Die Polizisten Dominik Weber, Patrick Jost und Timo Müller prüfen auf einer Raststätte der A8 Lkw und ihre Fahrer. Ihm Fokus steht dabei der technische Zustand der Fahrzeuge, die Ladungssicherung und die Lenkzeiten. Dabei entdecken die Polizisten von defekten Motorkontrollleuchten bis zu ungesichertem Reis eine Menge verkehrsgefährdender Fahrzeuge.

