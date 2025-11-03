Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u.a.: Christoph Scheiding – Dortmunds Profi für Restposten

Kabel EinsFolge vom 03.11.2025
61 Min.Folge vom 03.11.2025Ab 12

Christoph Scheiding macht aus aussortierter Ware echte Schnäppchen. Mit viel Gespür findet er gute Deals und die besten Restposten. Mit seinem Team macht sich Christoph Scheiding an die Arbeit, die Ware genau zu prüfen, um richtig einzukaufen. Eine Herausforderung: das Mindesthaltbarkeitsdatum vieler Artikel.

