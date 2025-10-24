Thema u.a.: Polizei Perleberg – Rote Ampeln sind zum stoppen daJetzt kostenlos streamen
Folge vom 24.10.2025: Thema u.a.: Polizei Perleberg – Rote Ampeln sind zum stoppen da
Felix Thiele von der Polizei Perleberg kontrolliert einen Fahrer, der eine rote Ampel überfahren hat. Für den Fahrer eines Pflegedienstes wird es wohl teuer: zwei Punkte, ein hohes Bußgeld und ein Monat Fahrverbot. Seine Begründung, er hätte die Ampel nicht wahrgenommen, reicht Felix Thiele nicht.