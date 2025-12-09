Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Kabel EinsFolge vom 09.12.2025
Folge vom 09.12.2025: Thema u. a.: Brotprüfer Manfred Stiefel testet Brot im bayerischen Weiden

62 Min.Folge vom 09.12.2025Ab 12

Manfred Stiefel ist Brotprüfer. Für die Bäcker-Innung Nordoberpfalz testet er im Auftrag des „Deutschen Brotinstituts“ dutzende unterschiedliche Brote und Brötchen. Nur die besten Backwaren erhalten die volle Punktzahl von 80 Punkten und das begehrte Gütesiegel „sehr gut“. Welches Brot überzeugt Manfred Stiefel?“

