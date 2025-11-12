Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u. a.: LKW-Kontrolle – Polizei deckt Überraschung im Laderaum auf

Kabel EinsFolge vom 12.11.2025
Thema u. a.: LKW-Kontrolle – Polizei deckt Überraschung im Laderaum auf

62 Min.Folge vom 12.11.2025Ab 12

Täglich rollen rund 1700 LKW über die Bundesstraßen bei Hameln. Die Polizisten Guido Krosta und Jonas Schwekendiek kontrollieren Bremsen, Ladungssicherung und Reifenprofil. Beim ersten Fahrer fällt der fehlende Gurt auf – doch die größte Überraschung wartet im Laderaum.

