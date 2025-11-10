Zum Inhalt springenBarrierefrei
Thema u. a.: Mirko Reeh testet Asia-Imbisse in Düsseldorf

Kabel EinsFolge vom 10.11.2025
61 Min. Ab 12

Foodtester Mirko Reeh ist in Düsseldorf unterwegs, der Stadt mit der drittgrößten japanischen Gemeinde Europas. Hier testet er Frühlingsrollen und Nudelboxen. Dabei nimmt er sich gezielt die Lokale mit den schlechtesten Bewertungen vor, um herauszufinden, ob die Kritiken berechtigt sind.

