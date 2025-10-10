Großer Kontrolltag im Kleingartenverein „Gutleut“: Verstoß gegen Regeln im FokusJetzt kostenlos streamen
Folge vom 10.10.2025: Großer Kontrolltag im Kleingartenverein „Gutleut": Verstoß gegen Regeln im Fokus
Im Frankfurter Kleingartenverein „Gutleut“, Anlage I ist für Claudia Geist und Katrin König heute Kontrolltag: Für mehr als 100 Pächter gibt es hier einige Regeln, die zu beachten sind – allerdings hält sich nicht jeder daran. Egal ob wild-wuchernde Waldbäume, umweltschädliche Plastikplanen zur Unkrautabwehr oder verwahrloste Parzellen - den zwei Kontrolleurinnen entgeht kein Verstoß. In manchen Gärten treffen sie die Verantwortlichen direkt vor Ort an - und konfrontieren sie mit den Problemen.