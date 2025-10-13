Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u.a.: Geschwindigkeitskontrollen in Südtirol

Kabel EinsFolge vom 13.10.2025
Thema u.a.: Geschwindigkeitskontrollen in Südtirol

Thema u.a.: Geschwindigkeitskontrollen in SüdtirolJetzt kostenlos streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 13.10.2025: Thema u.a.: Geschwindigkeitskontrollen in Südtirol

61 Min.Folge vom 13.10.2025Ab 12

Die Straßen hoch zu den Pässen in Südtirol sind häufig eng und die Kehren steil. Gerade im Sommer wollen immer wieder Fahrer von Sportwagen, Motorrädern und Rennräder wissen, wie schnell sie da durchkommen. Mirco Macaluso von der Carabinieri Bruneck versteht daher nur wenig Spaß, wenn man in den Bergen zu viel Gas gibt. Dann ist auch schnell mal der Führerschein eingezogen

Alle verfügbaren Folgen