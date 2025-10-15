Thema u.a.: Motorradkontrolle Oberbayern und Markus Grimm testet StreetfoodJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 15.10.2025: Thema u.a.: Motorradkontrolle Oberbayern und Markus Grimm testet Streetfood
60 Min. Folge vom 15.10.2025
Die Alpenstraße über den Sylvensteinspeicher ist eine bei Motorradfahrern beliebte Bergstrecke in Oberbayern. Jan Zangenfeind und Roman Gold von der Autobahnpolizei Holzkirchen überwachen hier heute den Verkehr. Ein Biker hat keinen Rückstrahler und die Kennzeichenplakette hat einen falschen Winkel.