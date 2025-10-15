Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u.a.: Motorradkontrolle Oberbayern und Markus Grimm testet Streetfood

Kabel EinsFolge vom 15.10.2025
Thema u.a.: Motorradkontrolle Oberbayern und Markus Grimm testet Streetfood

Thema u.a.: Motorradkontrolle Oberbayern und Markus Grimm testet StreetfoodJetzt kostenlos streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 15.10.2025: Thema u.a.: Motorradkontrolle Oberbayern und Markus Grimm testet Streetfood

60 Min.Folge vom 15.10.2025Ab 12

Die Alpenstraße über den Sylvensteinspeicher ist eine bei Motorradfahrern beliebte Bergstrecke in Oberbayern. Jan Zangenfeind und Roman Gold von der Autobahnpolizei Holzkirchen überwachen hier heute den Verkehr. Ein Biker hat keinen Rückstrahler und die Kennzeichenplakette hat einen falschen Winkel.

Alle verfügbaren Folgen