Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u. a.: Tiernotruf Düsseldorf: Mission Stinktier

Kabel EinsFolge vom 24.02.2025
Joyn Plus
Thema u. a.: Tiernotruf Düsseldorf: Mission Stinktier

Thema u. a.: Tiernotruf Düsseldorf: Mission StinktierJetzt ohne Werbung streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 24.02.2025: Thema u. a.: Tiernotruf Düsseldorf: Mission Stinktier

61 Min.Folge vom 24.02.2025Ab 12

Seit acht Jahren arbeitet Coco Freudenberg bereits an der Seite von Stefan Bröckling beim Tiernotruf Düsseldorf. Heute führt ihr Einsatz sie nach Erkelenz bei Mönchengladbach. Ein Stinktier hat sich in eine Garage verirrt hat und für "dicke" Luft sorgt. Für die Coco Freudenberg eine ganz neue Herausforderung, denn ein Stinktier hat sie bisher noch nie gerettet. Und: Polizei: Streifendienst in Bad Kreuznach

Alle verfügbaren Folgen