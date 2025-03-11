Thema u. a.: Verdächtige Lieferung! Cannabis Samen im PaketbriefJetzt ohne Werbung streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 11.03.2025: Thema u. a.: Verdächtige Lieferung! Cannabis Samen im Paketbrief
60 Min.Folge vom 11.03.2025Ab 12
Das Zollamt Bad Reichenhall an der A8. Hier kommen täglich Waren aus Ländern außerhalb der Europäischen Union über die Grenze. Die Zöllner Christoph und Daniela müssen diese kontrollieren und für den Verkauf freigeben. Die erste Warensendung kommt per Post. Eine Firma verschickt Cannabis Samen von Großbritannien aus Deutschland. Das ist allerdings verboten!