Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Security am Bremer Freimarkt

Kabel EinsFolge vom 20.01.2025
Joyn Plus
Security am Bremer Freimarkt

Security am Bremer FreimarktJetzt ohne Werbung streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 20.01.2025: Security am Bremer Freimarkt

60 Min.Folge vom 20.01.2025Ab 12

Mary-Ellen Oberhage und Sebastian Reichmann sind Einsatzleiter des Sicherheitsdienstes in der Bayernfesthalle des Bremer Freimarkts. Ihre Aufgaben sind es für Sicherheit und Ordnung zu sorgen. Dafür schlichten sie Streits zwischen Betrunkenen, geben Verwarnungen an Raucher raus und bringen Verletzte zu den Sanitätern. Sie sind das Bindeglied zwischen den Partywütigen und dem Veranstalter.

Alle verfügbaren Folgen