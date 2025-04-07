Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u.a.: E-Scooter-Kontrollen in Soltau und die Brockenbäuerinnen

Kabel EinsFolge vom 07.04.2025
Thema u.a.: E-Scooter-Kontrollen in Soltau und die Brockenbäuerinnen

Thema u.a.: E-Scooter-Kontrollen in Soltau und die BrockenbäuerinnenJetzt kostenlos streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 07.04.2025: Thema u.a.: E-Scooter-Kontrollen in Soltau und die Brockenbäuerinnen

61 Min.Folge vom 07.04.2025Ab 12

E-Scooter boomen, doch die Unfallzahlen steigen alarmierend. 2023 gab es fast 9500 Unfälle mit Personenschäden – ein Anstieg um 14 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Todesfälle haben sich sogar verdoppelt. Viele E-Scooter-Fahrer kennen die Regeln nicht, was gefährliche Situationen schafft. Häufige Verstöße: Fehlende Versicherungen, Beifahrer oder Fahren unter Alkohol- und Drogeneinfluss. Die Polizeiinspektion Heidekreis reagiert und kontrolliert heute gezielt E-Scooter in Soltau.

Alle verfügbaren Folgen