Thema u.a.: Recyclinghof Berlin WohnungsauflösungJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 09.04.2025: Thema u.a.: Recyclinghof Berlin Wohnungsauflösung
61 Min.Folge vom 09.04.2025Ab 12
Hülya Knoch aus Berlin ist der Boss über starke Männer - und Jägerin der verlorenen Schätze. Die Inhaberin eines Recyclinghofs im Stadtteil Reinickendorf führt mit ihrem Team im Kundenauftrag Renovierungen, Entrümpelungen und Wohnungsauflösungen durch, stets auf der Suche nach verwertbarem Hausrat und kostbaren Raritäten, für die sich noch eine zweite Hand finden lässt. Denn das ist nicht nur nachhaltig und gut für die Umwelt, es spart auch bares Geld, denn Entsorgungskosten sind teuer.