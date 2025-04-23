Ramsch für den Ramschkönig Alexander WalzerJetzt ohne Werbung streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 23.04.2025: Ramsch für den Ramschkönig Alexander Walzer
61 Min.Folge vom 23.04.2025Ab 12
Alexander Walzer braucht dringend neue Ware für seinen RambaZambaMarkt in Bad Gandersheim. Hohe Qualität zum niedrigen Preis, diesen Anspruch hat Alexander Walzer für seine Kunden immer. Deshalb besucht er die Sonderpostenmesse IAW in Köln. Findet Alexander Walzer auf den 30 000 Quadratmetern die Schnäppchen, die seine Kunden gerne in seinem Laden kaufen?