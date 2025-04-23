Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Ramsch für den Ramschkönig Alexander Walzer

Kabel EinsFolge vom 23.04.2025
Ramsch für den Ramschkönig Alexander Walzer

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 23.04.2025: Ramsch für den Ramschkönig Alexander Walzer

61 Min.Folge vom 23.04.2025Ab 12

Alexander Walzer braucht dringend neue Ware für seinen RambaZambaMarkt in Bad Gandersheim. Hohe Qualität zum niedrigen Preis, diesen Anspruch hat Alexander Walzer für seine Kunden immer. Deshalb besucht er die Sonderpostenmesse IAW in Köln. Findet Alexander Walzer auf den 30 000 Quadratmetern die Schnäppchen, die seine Kunden gerne in seinem Laden kaufen?

