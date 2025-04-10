Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u.a.. Gala Dinner by Wolfgang Müller

Kabel EinsFolge vom 10.04.2025
Thema u.a.. Gala Dinner by Wolfgang Müller

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 10.04.2025: Thema u.a.. Gala Dinner by Wolfgang Müller

61 Min.Folge vom 10.04.2025Ab 12

Die Schlossmühle in Rheda verwandelt sich dank Sternekoch Wolfgang Müller und dem kreativen Küchenvirtuosen Christofer „Toffi“ Will in eine Bühne für kulinarische Meisterwerke! 24 Gäste sollen mit einem unvergesslichen Sieben-Gänge-Menü verwöhnt werden, das die Vielfalt der internationalen Küche feiert. Ein Abend, der nicht nur Premiere feiert, sondern zur festen Größe in der Genusswelt werden soll, so wünscht es sich Gastgeber und Grillexperte Sven Schurig.

