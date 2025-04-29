Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Kabel EinsFolge vom 29.04.2025
Entrümpler Kaiserslautern finden Pistole im Kleiderschrank

61 Min.Folge vom 29.04.2025Ab 12

Erlenbach bei Kaiserslautern. Hier müssen Sascha Schwarz und sein Entrümplerteam ein Messihaus ausräumen. Besonders im Obergeschoss stapeln sich Müll und Trödel. Im Kleiderschrank dann ein überraschender Fund: in einer alten Zigarrenschachtel findet Sascha Schwarz eine Pistole samt Munition. Eine gefährliche Situation für die Entrümpler, da sich ein Schuss lösen könnte

