Entrümpler Kaiserslautern finden Pistole im KleiderschrankJetzt ohne Werbung streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 29.04.2025: Entrümpler Kaiserslautern finden Pistole im Kleiderschrank
61 Min.Folge vom 29.04.2025Ab 12
Erlenbach bei Kaiserslautern. Hier müssen Sascha Schwarz und sein Entrümplerteam ein Messihaus ausräumen. Besonders im Obergeschoss stapeln sich Müll und Trödel. Im Kleiderschrank dann ein überraschender Fund: in einer alten Zigarrenschachtel findet Sascha Schwarz eine Pistole samt Munition. Eine gefährliche Situation für die Entrümpler, da sich ein Schuss lösen könnte