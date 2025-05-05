Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u.a.: „Koch Undercover“: Mirko Reeh testet Berliner Currywurst

Kabel EinsFolge vom 05.05.2025
61 Min.Folge vom 05.05.2025Ab 12

Sie gehört zu Berlin wie das Brandenburger Tor: Die Currywurst. Für viele Einheimische Kult, für Touristen ein „Must Have“. 70 Millionen Currywürste gehen alleine in Berlin jährlich über die Theke, doch nicht alle schmecken, wenn man die Internetkritiken einiger Buden durchliest. Foodtester Mirko Reeh testet für Achtung Kontrolle deutschlandweit Lokale mit schlechten Bewertungen im Netz - und zwar „Undercover“ mit versteckter Kamera. Was er alles in Berlin vorgesetzt bekommt ist sehenswert.

