Kabel Eins
Folge vom 07.05.2025

Jeremy Plaidl gilt als inoffizieller König der Unterwelt von Wien. Hier erkundet er zusammen mit seiner Freundin Nadine Popofsits die teils Jahrhunderte alten und bis zu dreistöckigen unterirdischen Gewölbekeller. Er dokumentiert dabei den Zustand und skurrile Gegenstände, die er dort immer wieder findet.

