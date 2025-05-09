Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u.a.: Schädlingsbekämpfer Jason in München

Kabel EinsFolge vom 09.05.2025
Joyn Plus
Thema u.a.: Schädlingsbekämpfer Jason in München

Thema u.a.: Schädlingsbekämpfer Jason in MünchenJetzt ohne Werbung streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 09.05.2025: Thema u.a.: Schädlingsbekämpfer Jason in München

60 Min.Folge vom 09.05.2025Ab 12

Bettwanzen sind in Deutschland auf dem Vormarsch. Ihre Bisse verursachen heftiges Jucken und schmerzhaften Ausschlag. Schädlingsbekämpfer Jason Puschmann aus München kämpft praktisch täglich gegen die hartnäckigen Tiere, die bis zu einem Jahr ohne Nahrung auskommen können. Er weiß: Es kann jeden treffen – unabhängig davon, wie sauber seine Wohnung ist

Alle verfügbaren Folgen