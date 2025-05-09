Thema u.a.: Schädlingsbekämpfer Jason in MünchenJetzt ohne Werbung streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 09.05.2025: Thema u.a.: Schädlingsbekämpfer Jason in München
60 Min.Folge vom 09.05.2025Ab 12
Bettwanzen sind in Deutschland auf dem Vormarsch. Ihre Bisse verursachen heftiges Jucken und schmerzhaften Ausschlag. Schädlingsbekämpfer Jason Puschmann aus München kämpft praktisch täglich gegen die hartnäckigen Tiere, die bis zu einem Jahr ohne Nahrung auskommen können. Er weiß: Es kann jeden treffen – unabhängig davon, wie sauber seine Wohnung ist