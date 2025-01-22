Rouladentraining – Landgasthof „zum Wildwechsel“Jetzt ohne Werbung streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 22.01.2025: Rouladentraining – Landgasthof „zum Wildwechsel“
61 Min.Folge vom 22.01.2025Ab 12
Der Landgasthof „Zum Wildwechsel“ von Frank Brüdigam bietet seinen Gästen deftige Landhausküche. Heute trainiert er mit seinem Auszubildenden Justin und seiner Jungköchin Sarah, wie man perfekte Rouladen macht. Dabei kontrolliert Frank Brüdigam jeden Handgriff. Können die beiden den Chef überzeugen, sodass die Rouladen am Ende den Gästen serviert werden können?