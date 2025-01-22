Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Rouladentraining – Landgasthof „zum Wildwechsel“

Kabel EinsFolge vom 22.01.2025
Joyn Plus
Rouladentraining – Landgasthof „zum Wildwechsel“

Rouladentraining – Landgasthof „zum Wildwechsel“Jetzt ohne Werbung streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 22.01.2025: Rouladentraining – Landgasthof „zum Wildwechsel“

61 Min.Folge vom 22.01.2025Ab 12

Der Landgasthof „Zum Wildwechsel“ von Frank Brüdigam bietet seinen Gästen deftige Landhausküche. Heute trainiert er mit seinem Auszubildenden Justin und seiner Jungköchin Sarah, wie man perfekte Rouladen macht. Dabei kontrolliert Frank Brüdigam jeden Handgriff. Können die beiden den Chef überzeugen, sodass die Rouladen am Ende den Gästen serviert werden können?

Alle verfügbaren Folgen