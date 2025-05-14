Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u. a.: Flugrettung Neustrelitz und Hauptzollamt Dortmund

Kabel EinsFolge vom 14.05.2025
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 14.05.2025: Thema u. a.: Flugrettung Neustrelitz und Hauptzollamt Dortmund

61 Min.Folge vom 14.05.2025Ab 12

In Dortmund sind die Zöllner Max und Nico auf dem Weg zu einem Shisha Kiosk. Im Laden führen sie eine Steueraufsichtskontrolle durch. Sie prüfen die Waren, ob diese ordnungsgemäß etikettiert sind. Die sogenannte Steuerbanderole auf Alkohol und Tabak gibt Auskunft über Herkunft und Versteuerung der angebotenen Ware.

