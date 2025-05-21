Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u.a.: Frank Brüdigam und Azubi Justins vor der Aschlußprüfung

Kabel EinsFolge vom 21.05.2025
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 21.05.2025: Thema u.a.: Frank Brüdigam und Azubi Justins vor der Aschlußprüfung

61 Min.Folge vom 21.05.2025Ab 12

Es steht das letzte Probekochen für Azubi Justin vor seiner Abschlussprüfung an. Frank Brüdigam möchte, dass er erfolgreich durch die Prüfung kommt. Deshalb kocht Justin ein Drei-Gänge-Menü bestehend aus einem Forellenfilet als Vorspeise, einem Iberico-Schweinesteak als Hauptgang und einer Bayrisch Creme als Dessert

