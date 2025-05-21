Thema u.a.: Frank Brüdigam und Azubi Justins vor der AschlußprüfungJetzt ohne Werbung streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 21.05.2025: Thema u.a.: Frank Brüdigam und Azubi Justins vor der Aschlußprüfung
61 Min.Folge vom 21.05.2025Ab 12
Es steht das letzte Probekochen für Azubi Justin vor seiner Abschlussprüfung an. Frank Brüdigam möchte, dass er erfolgreich durch die Prüfung kommt. Deshalb kocht Justin ein Drei-Gänge-Menü bestehend aus einem Forellenfilet als Vorspeise, einem Iberico-Schweinesteak als Hauptgang und einer Bayrisch Creme als Dessert