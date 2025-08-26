Thema u.a.: Seehundretter Toni Thurm und Abschlepper DentzJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 26.08.2025: Thema u.a.: Seehundretter Toni Thurm und Abschlepper Dentz
60 Min. Folge vom 26.08.2025 Ab 12
Der Seehundjäger Toni Thurm hält Ausschau am Strand von St. Peter Ording nach verwaisten Heulern. Rund 41.000 Seehunde leben in der Nordsee und ca. 100 Heuler rettet der Seehundjäger jährlich vor dem Tod. Er sammelt sie ein und bringt sie in die Seehundaufzuchtstation von Friedrichskoog, wo sie aufgepäppelt werden und nach ein paar Monaten wieder in die Freiheit ausgewildert und ins Meer entlassen werden. Vier Robbenbabys bewahrt Toni Thurm vor dem sicheren Tod.