Thema u.a.: Fahrstunde für Rentner und Zweiradkontrolle Polizei Perleberg

Kabel EinsFolge vom 29.07.2025
60 Min.
Ab 12

Unfallstatistiken zeigen: Senioren ab 75 Jahren sind in rund drei von vier Fällen Hauptverursacher bei Verkehrsunfällen. Fahrschulinhaber Claus Schmidt aus Hude möchte dem entgegenwirken und bietet älteren Menschen individuelle Probefahrten mit professioneller Beratung an. Sein Ziel: Mobilität sicher und so lange wie möglich erhalten.

