Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 28.07.2025: Thema u.a.: Alexander Walzer – harte Verhandlungen auf dem Schnäppchenmarkt!
61 Min.
Ab 12
Restposten-Profi Alexander Walzer geht auf Schnäppchenjagd – auf der Aktionswarenmesse in Köln. Für seinen Rambazambamarkt sucht er Topware zum Tiefstpreis und trifft dabei überraschend einen alten Freund: Großhändler Lars, der seine Musterware direkt aus dem Koffer verkauft. Zwischen Restposten und Sonderangeboten wird hier hart verhandelt.