Folge vom 07.07.2025: Thema u.a.: Koffer-Stress am Airport: Ein Ramp Agent im Einsatz
60 Min.Folge vom 07.07.2025Ab 12
Ohne sie startet kein Flieger: Michael Hagenkötter ist Ramp Agent am Flughafen München – einem der größten Drehkreuze Europas mit über 40 Mio. Passagieren pro Jahr. Heute soll er einen Ferienflieger nach Fuerteventura abfertigen. Doch das Kofferband streikt – eine Herausforderung für den Bodenprofi.