Kabel Eins Folge vom 04.07.2025
Folge vom 04.07.2025

Ein nächtlicher Vandalismusschaden sorgt für Alarm: Die Schaufensterscheibe eines Juweliers ist zerstört. Jetzt sind Glasermeister Robin Burmeister und sein Azubi Leon Bojaxhinci gefragt! Ihr Auftrag? Eine maßgefertigte Panzerglasscheibe, die nicht nur Stabilität, sondern auch Sicherheit garantiert. Mit Präzision und Teamgeist bringen sie das Schaufenster schnell wieder auf Hochglanz.

