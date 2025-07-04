Thema u. a.: Nachtschicht für die GlasspezialistenJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Ein nächtlicher Vandalismusschaden sorgt für Alarm: Die Schaufensterscheibe eines Juweliers ist zerstört. Jetzt sind Glasermeister Robin Burmeister und sein Azubi Leon Bojaxhinci gefragt! Ihr Auftrag? Eine maßgefertigte Panzerglasscheibe, die nicht nur Stabilität, sondern auch Sicherheit garantiert. Mit Präzision und Teamgeist bringen sie das Schaufenster schnell wieder auf Hochglanz.